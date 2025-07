Caminhoneiro morre em incêndio após bater em carreta carregada de solvente Acidente aconteceu na BR-153, em Morrinhos (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 10/07/2025 - 19h22 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h22 ) twitter

Um caminhoneiro morreu após colidir com outro caminhão na BR-153, em Morrinhos (GO). O veículo atingido estava transportando uma carga de solvente, o que resultou em um incêndio. O motorista do caminhão de trás ficou preso às ferragens e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito e realizou perícia.