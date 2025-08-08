Campanha nacional de coleta de DNA ajuda a identificar pessoas desaparecidas A ação, que vai até 15 de agosto, tem como objetivo ampliar o banco de perfis genéticos e agilizar a identificação de pessoas desaparecidas Cidade Alerta Goiás|Do R7 08/08/2025 - 19h46 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h46 ) twitter

Em Goiás, mais de 3.700 pessoas estão desaparecidas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para ajudar nas buscas, a Polícia Técnico-Científica está participando da campanha nacional de coleta de DNA de familiares, promovida pelo Ministério da Justiça. A ação, que vai até 15 de agosto, tem como objetivo ampliar o banco de perfis genéticos e agilizar a identificação de pessoas desaparecidas.