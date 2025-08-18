Cantor agride parceira de dupla após ela recusar relacionamento amoroso David Prudencio, de nome artístico ‘Benício Lima’, foi preso em flagrante Cidade Alerta Goiás|Do R7 18/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h57 ) twitter

O cantor ‘Benício Lima’, nome artístico de David Prudencio, foi preso após agredir violentamente a parceira de dupla, Eliana, em Goiânia (GO). O ataque aconteceu após Eliana recusar um relacionamento amoroso com David. Os filhos pequenos de Eliana presenciaram as agressões e ajudaram a salvar a mãe. A polícia foi acionada e prendeu em flagrante o agressor, que já tinha histórico de violência.