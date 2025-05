Carga de cigarros eletrônicos avaliada em R$ 100 mil é apreendida Produtos eram vendidos pela internet e depois entregues por motociclistas de aplicativo Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/05/2025 - 19h08 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h08 ) twitter

A Polícia Civil de Goiás apreendeu uma carga de cigarros eletrônicos avaliada em mais de R$ 100 mil no Jardim Europa, em Goiânia (GO). Segundo o delegado Humberto Teófilo, os produtos eram vendidos pela internet e depois entregues por motociclistas de aplicativo. A venda de cigarros eletrônicos, sem registro na Anvisa, é crime com pena de 10 a 15 anos de prisão.