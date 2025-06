Carreta carregada com milho causa acidente no viaduto da Vila Canaã, em Goiânia Segundo informações, o veículo não conseguiu subir o viaduto e voltou de ré, atingindo um carro Cidade Alerta Goiás|Do R7 16/06/2025 - 19h30 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h30 ) twitter

Uma carreta carregada com milho causou um acidente no viaduto da Vila Canaã, em Goiânia (GO). Segundo informações, o veículo não conseguiu subir a pista e voltou de ré, atingindo um carro. Não houve feridos, mas a carreta ficou parcialmente tombada na via, que precisou ser interditada.