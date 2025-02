Casal é resgatado novamente no córrego Botafogo Homem e mulher já tinham sido retirados do local na semana passada Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h05 ) twitter

Durante a chuva na tarde de segunda-feira (10), um casal foi resgatado por populares no córrego Botafogo, em Goiânia (GO). O mesmo casal já havia sido resgatado na semana passada no local.

De acordo com informações, a mulher e o homem moram embaixo do viaduto na Marginal Botafogo.