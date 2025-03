Caseiro seria suspeito de desaparecimento de fazendeiro em Minaçu (GO) Polícia segue investigando o caso, com a busca por testemunhas e informações adicionais para desvendar o paradeiro do fazendeiro Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/03/2025 - 13h32 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h32 ) twitter

A polícia segue investigando o desaparecimento do fazendeiro Odílio Del da Silva, de 72 anos, que sumiu após sair para entregar gado em Minaçu (GO).

O caseiro da fazenda do idoso foi agredido por pessoas que acreditam no envolvimento dele no desaparecimento de Odílio. Agora a polícia busca esclarecer o envolvimento do caseiro e identificar os responsáveis pela agressão.

O caso continua em aberto, com a busca por testemunhas e informações adicionais para desvendar o paradeiro do fazendeiro.