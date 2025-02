Caso Salomão: berçário não deve ser reaberto Dona da creche teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e poderá responder por homicídio doloso com dolo eventual Cidade Alerta Goiás|Do R7 24/02/2025 - 12h33 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h33 ) twitter

A justiça de Goiás converteu a prisão em flagrante de Flaviane, dona do berçário responsável pela morte do menino Salomão, em prisão preventiva. Além disso, o Ministério Público entrou com um recurso para modificar a tipificação criminal pela qual Flaviane irá responder, de homicídio culposo para homicídio doloso com dolo eventual.

José Petrúcio dos Santos, marido de Flaviane, relatou em depoimento que, apesar da fatalidade, a esposa era uma profissional qualificada e que o berçário, que fica em Nerópolis (GO), não será reaberto.