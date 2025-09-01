Chapeiro de 24 anos é assassinado em disputa de facções criminosas O crime aconteceu em 26 de junho, quando Vitor Manuel foi perseguido e alvejado por dois homens em Goiânia (GO Cidade Alerta Goiás|Do R7 01/09/2025 - 19h05 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 24 anos, identificado como Vitor Manuel, foi morto em Goiânia (GO) durante uma disputa entre facções criminosas. O crime aconteceu em 26 de junho, quando Vitor, que trabalhava como chapeiro em uma sanduicheria, foi perseguido e alvejado por dois homens. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico. Os suspeitos foram presos e a polícia busca identificar o mandante do crime.