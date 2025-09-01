Chapeiro de 24 anos é assassinado em disputa de facções criminosas
Um jovem de 24 anos, identificado como Vitor Manuel, foi morto em Goiânia (GO) durante uma disputa entre facções criminosas. O crime aconteceu em 26 de junho, quando Vitor, que trabalhava como chapeiro em uma sanduicheria, foi perseguido e alvejado por dois homens. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico. Os suspeitos foram presos e a polícia busca identificar o mandante do crime.