Ciclista é assaltado em plena luz do dia no Residencial Paulo Estrela, em Goiânia

Um ciclista foi assaltado, em plena luz do dia, no Residencial Paulo Estrela, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram quando o jovem foi abordado pelo assaltante em uma moto. Após o crime, a polícia foi acionada e rapidamente conseguiu localizar o suspeito, que estava na porta de casa. Apesar de resistir à prisão, ele foi detido.