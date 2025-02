Com bueiros entupidos, rua T-36 fica inundada após chuva Prefeitura informou que até sexta-feira (28) uma equipe será enviada para desobstruir os bueiros da rua e evitar novas inundações Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h34 ) twitter

Na rua T-36, no setor Bueno, em Goiânia (GO), o nível da água durante a chuva subiu, alagou as calçadas e chegou a invadir condomínios. Segundo uma moradora, a situação é recorrente quando chove, pois os bueiros da rua estão entupidos.

A Record GO entrou em contato com a prefeitura, que informou que até sexta-feira (28) uma equipe será enviada para desobstruir os bueiros da via e evitar novas inundações.