Comerciantes do bairro Cidade Jardim sofrem com invasões de ladrões Nos últimos meses, uma das lojas da região já foi assaltada cinco vezes Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h26 )

Os comerciantes da região da Cidade Jardim, em Goiânia (GO), estão investindo em grades de segurança e câmeras para tentar impedir a invasão de bandidos.

A iniciativa tem ocorrido devido ao medo dos comerciantes e aos prejuízos causados pelos furtos nos estabelecimentos. Nos últimos meses, uma das lojas da região já foi assaltada cinco vezes. De acordo com os trabalhadores do setor, mesmo com a ação da polícia, os moradores em situação de rua que cometem os crimes sempre voltam.