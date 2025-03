Condenado a 29 anos de prisão homem que assassinou ex-namorada em Goiânia Crime ocorreu em setembro de 2024, quando Thallyson Vyctor disparou vários tiros em Ana Clara Alves, de 20 anos Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi condenado a 29 anos de prisão o homem que assassinou a ex-namorada em Goiânia (GO). O crime ocorreu em setembro de 2024, quando Thallyson Vyctor disparou vários tiros em Ana Clara Alves, de 20 anos, quando ela chegava em casa vindo do trabalho em uma moto.

De acordo com a polícia, a motivação do crime seria que Thallyson não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Durante o julgamento, que aconteceu na sexta-feira (21), a mãe de Ana, Dona Erika, expressou alívio pela justiça feita, mas a dor da perda ainda é insuportável para a família. O crime brutal, capturado por câmeras de segurança, devastou a família e amigos, que continuam a lidar com a ausência de Ana.