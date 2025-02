Confira a cobertura completa do caso da morte do menino Salomão Salomão, de apenas 2 anos, morreu após ser esquecido em um carro pela dona da creche em que estudava Cidade Alerta Goiás|Do R7 20/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h27 ) twitter

Nesta quarta-feira (19), familiares do menino que morreu trancado em um carro, em Nerópolis (GO), se despediram da criança, sob forte emoção, no Cemitério Municipal da cidade. Durante o enterro, a mãe de Salomão, que tinha apenas 2 anos, passou mal e precisou ser socorrida por uma ambulância.

A responsável pela fatalidade, dona da creche em que Salomão era deixado, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após tentar fugir da cidade. O advogado de defesa dela gravou um vídeo relatando que a mulher está fortemente abalada e vivendo os piores dias de sua vida.

A polícia segue investigando o caso.