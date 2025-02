Confira a cobertura completa do caso do empresário assassinado A Record GO acompanhou o caso de Carlos Luiz de Sá, morto pelo ex-funcionário Vinícius Valentim

Cidade Alerta Goiás|Do R7 28/02/2025 - 13h24 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share