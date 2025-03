Corpo de homem é encontrado no Lago Boavista, em Senador Canedo, após buscas dos bombeiros Operação em andamento, mas ainda sem informações sobre as circunstâncias do desaparecimento Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/03/2025 - 14h32 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h32 ) twitter

O corpo de um homem foi encontrado no Lago Boavista, em Senador Canedo (GO), após buscas realizadas pelos bombeiros. O local, conhecido por ser um ponto de caminhada e bastante movimentado, está isolado enquanto as equipes trabalham na retirada do corpo.

As imagens ao vivo do Falcão Alerta mostram a operação em andamento, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias do desaparecimento.