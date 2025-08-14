Logo R7.com
Corpo de jovem morta em acidente é enterrado em Aparecida (GO)

Tragédia aconteceu na Avenida Jamel Cecílio, quando um carro colidiu com a traseira da moto

Cidade Alerta Goiás|Do R7

O corpo da jovem de 20 anos morta em um acidente na Avenida Jamel Cecílio foi enterrado hoje (14) em Aparecida (GO). Ela estava na garupa da moto com o marido, quando um carro importado colidiu com eles. Análises apontam que o sol pode ter atrapalhado a visão do motorista. A polícia investiga a velocidade do carro e as circunstâncias do acidente.

