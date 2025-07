Corpo é encontrado com sinais de pedradas na Vila Monticelli, em Goiânia Há suspeita de que o homem seja um motorista de aplicativo, visto que o carro dele foi encontrado em Jussara (GO) com as placas adulteradas Cidade Alerta Goiás|Do R7 17/07/2025 - 19h29 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h29 ) twitter

Um homem foi encontrado morto na Vila Monticelli, em Goiânia (GO), com sinais de pedradas. Há suspeita de que o homem seja um motorista de aplicativo, visto que o carro dele foi encontrado em Jussara (GO) com as placas adulteradas. A polícia considera a possibilidade de latrocínio, pois o veículo foi usado para outros crimes. Os envolvidos foram presos após abordagem policial.