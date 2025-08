Corpo em decomposição é encontrado em terreno de Anápolis (GO) Descoberta foi feita pelo proprietário do lote após ele sentir um odor desagradável Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/08/2025 - 19h36 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um corpo em avançado estado de decomposição foi descoberto em um terreno de Anápolis (GO) após o proprietário sentir um odor desagradável. Ao investigar, ele encontrou o corpo, possivelmente de um homem, e imediatamente contatou a polícia. A área foi isolada para a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal, que agora trabalham para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.