Corpos de jovens mortos em acidente com caminhão são enterrados As vítimas foram identificadas como Guilherme Henrique, Gustavo e Vitor Augusto Cidade Alerta Goiás|Do R7 30/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os corpos dos três jovens que morreram em um acidente em Aparecida (GO) foram enterrados. O veículo, em alta velocidade, invadiu um cruzamento e colidiu com um caminhão. Um dos passageiros sobreviveu e está internado em estado gravíssimo. As vítimas fatais foram identificadas como Guilherme Henrique, Gustavo e Vitor Augusto. Segundo a irmã de Guilherme, ele estava sob efeito de drogas no momento do acidente.