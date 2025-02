Corretora de imóveis é presa por aplicar golpes no interior de Goiás Ana Paula Rodrigues Souza chegou a receber R$1 milhão de um morador de Silvânia (GO) pela compra de imóveis que nunca foram entregues Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h03 ) twitter

Uma corretora de imóveis está sendo investigada, por aplicar golpes milionários em moradores de Silvânia (GO) e Vianópolis (GO). Ana Paula Rodrigues Souza anunciava a venda de imóveis sem o conhecimento dos proprietários e depois ficava com o dinheiro.

Uma das vítimas, um morador de Silvânia, chegou a pagar mais de R$1 milhão por três lotes, duas casas e um apartamento, mas descobriu que os imóveis não tinham sido comprados realmente.

Na sexta-feira (07), Ana Paula foi detida em Goiânia (GO) e presa, mas o dinheiro das vítimas ainda não foi encontrado.