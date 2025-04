Criança de 2 anos é atropelada dentro de garagem e morre em Pires do Rio (GO) Veículo sem motorista atingiu mãe e filho na garagem da residência; caso está sob investigação Cidade Alerta Goiás|Do R7 22/04/2025 - 17h32 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h32 ) twitter

Uma fatalidade abalou a cidade de Pires do Rio em Goiás na última segunda-feira (21) quando o pequeno Ítalo Tomazini Cambrea, de apenas 2 anos, foi fatalmente atropelado por um carro desgovernado dentro da garagem de casa.

O veículo, que estava sem condutor no momento do acidente, primeiro atingiu a mãe da criança antes de colidir com o menino.

A Polícia Civil trabalha para apurar se houve falha mecânica no veículo ou outros fatores que contribuíram para a tragédia.