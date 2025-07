Criança de 4 anos morre após ataque de pitbull em Itumbiara (GO) A mãe, que deixou os filhos sozinhos em casa com o animal, foi presa por abandono de incapaz Cidade Alerta Goiás|Do R7 02/07/2025 - 19h44 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h44 ) twitter

Uma criança de 4 anos morreu após ser atacada por um pitbull em Itumbiara (GO). A mãe, que deixou os filhos sozinhos em casa com o animal, foi presa por abandono de incapaz. O dono do cão, que é o locatário da residência em que a criança morava, não será responsabilizado criminalmente. A tragédia ocorreu quando a criança tentou brincar com o cachorro enquanto ele se alimentava.