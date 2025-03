Criminoso de alta periculosidade morre em motel baleado pela ROTAM Bandido faccionado foi localizado após matar uma vítima no domingo (9) Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h05 ) twitter

Um criminoso faccionado, de alta periculosidade e com extensa ficha criminal, foi morto em confronto com a Rotam. Segundo relatos, o suspeito teria matado uma vítima no domingo (9).

Após investigação, o bandido foi localizado em um motel. Ele havia rompido sua tornozeleira eletrônica e, de acordo com a polícia, planejava fugir para o Rio de Janeiro.

Durante abordagem da polícia, o homem atirou contra os policiais, resultando em revide. Ele foi baleado e morreu no local. Com ele, foram encontradas drogas e uma arma.