Criminosos que atacaram agentes de segurança são presos Crime aconteceu em Belém (PA), mas bandidos foram encontrados em Goiás Cidade Alerta Goiás|Do R7 03/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h07 )

As Polícias Civis de Goiás e do Pará deflagraram mais uma fase da Operação ‘Gênesis’, que tem como objetivo combater uma facção criminosa que atua em todo o país. Desta vez, os alvos foram integrantes do grupo que atacaram agentes de segurança, no ano passado, em Belém (PA).

Depois do ataque, os criminosos fugiram para Goiás e, agora, foram encontrados em Goiânia e em Aparecida. Eles foram presos e serão levados para Belém, onde serão interrogados e indiciados pelo crime.