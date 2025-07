Delegado e estagiária são transferidos para o HUGO após acidente com viatura O policial civil Ananias Batista e a estagiária Amanda Monteiro, que também estavam no carro, morreram no local Cidade Alerta Goiás|Do R7 31/07/2025 - 19h35 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h35 ) twitter

O delegado Leonardo Sanches e a estagiária Ana Caroliny Siqueira foram transferidos para o HUGO, em Goiânia (GO), após um acidente na GO-330, entre Leopoldo de Bulhões e Anápolis. Segundo informações do hospital, Leonardo passou por uma cirurgia na coluna e Ana Caroliny está em estado grave. O policial civil Ananias Batista e a estagiária Amanda Monteiro, que também estavam no carro, morreram no local.