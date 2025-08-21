Delegado é preso por suspeita de desviar R$ 2,2 milhões em Rio Verde (GO) Em 2015, Dannilo Proto também já havia sido afastado por suspeita de corrupção Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O delegado Dannilo Proto, de Rio Verde (GO), foi preso sob suspeita de desviar R$ 2,2 milhões destinados a obras e reformas escolares. Ele está detido em uma sala no Complexo de Delegacias, separado dos demais presos. Em 2015, Proto já havia sido afastado por suspeita de corrupção. Os advogados do delegado afirmam que ele está tranquilo e confiante em provar sua inocência.