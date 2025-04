Dia Internacional do Milho é celebrado com muita pamonha em Goiânia Fred Silveira visitou uma pamonharia tradicional da cidade onde são vendidas 800 pamonhas por dia Cidade Alerta Goiás|Do R7 24/04/2025 - 20h19 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h27 ) twitter

No Dia Internacional do Milho, celebrado em 24 de abril, o repórter Fred Silveira visitou uma pamonharia tradicional de Goiânia (GO), onde são vendidas 800 pamonhas por dia.

A conversa girou em torno das tradições locais, como a produção de pamonha e canjica, e as variações regionais, como o ‘chá de burro’ no Maranhão. A produção intensa de pamonha é um testemunho da popularidade do milho.