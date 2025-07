Dois amigos morrem em acidente de moto na Av. Eli Alves Forte, em Goiânia A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em alta velocidade Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/07/2025 - 19h43 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h43 ) twitter

Dois homens, de 49 e 35 anos, morreram em um acidente na Avenida Eli Alves Forte, no Residencial Kátia, em Goiânia (GO). A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em alta velocidade. A colisão aconteceu quando a moto fez uma manobra para entrar no canteiro central. Os dois homens eram amigos e estavam na cidade para visitar familiares.