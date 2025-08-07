Logo R7.com
‘Don Juan’ é preso por aplicar golpe em mulher e embolsar R$ 60 mil

Suspeito foi identificado como Paulo Roberto Tinoco Bonafina

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Um homem identificado como Paulo Roberto Tinoco Bonafina, conhecido como ‘Don Juan’, foi preso por aplicar golpes de estelionato amoroso. Segundo a polícia, o suspeito enganou uma mulher em Goiás e conseguiu embolsar R$ 60 mil. Com histórico criminal extenso, ele já foi preso em 2004 e 2016. Apesar de sua aparência, o suspeito continua a enganar mulheres com promessas de riqueza.

