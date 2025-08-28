Logo R7.com
Dona de clínica de reabilitação é presa suspeita de sequestrar pacientes

Os pacientes da clínica, localizada em Caldas Novas (GO), relataram abusos, incluindo sedação e confinamento

Cidade Alerta Goiás|Do R7

A dona de uma clínica de reabilitação em Caldas Novas (GO) foi presa suspeita de sequestro, maus-tratos e cárcere privado de pacientes. A investigação, conduzida pela polícia e pelo Ministério Público, revelou diversas irregularidades no local. Os pacientes, trazidos à força de diversos estados, relataram abusos, incluindo sedação e confinamento.

