Dona de clínica de reabilitação é presa suspeita de sequestrar pacientes
Os pacientes da clínica, localizada em Caldas Novas (GO), relataram abusos, incluindo sedação e confinamento
A dona de uma clínica de reabilitação em Caldas Novas (GO) foi presa suspeita de sequestro, maus-tratos e cárcere privado de pacientes. A investigação, conduzida pela polícia e pelo Ministério Público, revelou diversas irregularidades no local. Os pacientes, trazidos à força de diversos estados, relataram abusos, incluindo sedação e confinamento.