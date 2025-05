Dono de pesque-pague em que jovem morreu é indiciado por homicídio culposo Investigação revelou que o local não possuía alvará de funcionamento e as instalações estavam comprometidas Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/05/2025 - 19h09 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Matheus Vaz, de 20 anos. O jovem morreu no início de abril após levar um choque elétrico em um pesque-pague que fica no Parque Santa Rita, em Goiânia (GO).

Após conclusão do inquérito, o dono do pesque-pague foi indiciado por homicídio culposo. A investigação revelou que o local não possuía alvará de funcionamento e as instalações estavam comprometidas. A delegada do caso destacou a negligência do proprietário, que abriu o estabelecimento sem as devidas precauções de segurança.

A família de Matheus esperava uma acusação mais severa, mas a lei foi aplicada conforme o caso. Se o proprietário for condenado, a pena, de até 3 anos de prisão, poderá ser convertida em serviços comunitários.