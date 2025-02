Duas pessoas são presas por ‘gatos’ de energia Locais que praticavam furto de energia foram identificados pela Equatorial e Polícia Científica de Goiás Cidade Alerta Goiás|Do R7 22/01/2025 - 14h30 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h30 ) twitter

Em Goiânia e Aparecida (GO), duas pessoas foram presas por furto de energia. A Equatorial GO, juntamente com a Polícia Científica de Goiás, descobriu uma casa e um hotel, nas duas cidades, onde o consumo de energia não estava sendo registrado em sua totalidade.

Com auxílio da polícia, os responsáveis pelos ‘gatos’ foram identificados e presos.