Dupla é detida com 140 kg de maconha em Aparecida (GO) Um dos suspeitos, vindo do Amapá, alugou uma kitnet para armazenar a droga Cidade Alerta Goiás|Do R7 19/05/2025 - 19h31 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h31 )

Um homem foi preso e um menor apreendido com 140 kg de maconha em Aparecida (GO). Um dos suspeitos, vindo do Amapá, estava há menos de seis meses em Goiás. Ele alugou uma kitnet para armazenar a droga e receberia R$ 300 pelo serviço. O menor, de 17 anos, foi flagrado no momento de distribuição do entorpecente.