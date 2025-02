Em liberdade, homem furta faculdade e é preso de novo Indivíduo invadiu o local e levou uma mochila e um celular Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h09 ) twitter

Um homem, que saiu da prisão há dois meses, foi preso novamente por furtar uma faculdade em Goiânia (GO). Na manhã do sábado (02), ele invadiu a unidade escolar, que fica no Setor Oeste, e levou uma mochila e um celular.

Durante um patrulhamento da polícia, o indivíduo foi localizado e encaminhado à central de flagrantes. De acordo com a polícia, o homem pratica pequenos furtos para sustentar o vício em drogas.