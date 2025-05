Empório é incendiado no setor Oeste, em Goiânia Poucos dias antes, o local havia sido furtado por dois criminosos Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/05/2025 - 20h52 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um empório no setor Oeste, em Goiânia (GO), foi alvo de dois crimes em poucos dias. Na madrugada de quarta-feira (21), o local foi assaltado por dois ladrões. Alguns dias depois, um suspeito entrou e colocou fogo no estabelecimento. O incêndio destruiu diversos equipamentos e produtos do empório. Segundo o proprietário, o prejuízo pode chegar até R$ 20 mil.