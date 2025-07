Empresário sofre queimaduras em 40% do corpo durante evento automobilístico O carro em que estava Alessandro Pereira, de 31 anos, pegou fogo; acidente aconteceu em Abadia de Goiás (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 15/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h57 ) twitter

Um empresário sofreu queimaduras em 40% do corpo durante um evento de manobras radicais em Abadia de Goiás (GO). O carro em que estava Alessandro Pereira, de 31 anos, pegou fogo. O evento não contava com brigadistas ou bombeiros, e Alessandro precisou ser socorrido de forma improvisada pelos presentes. Em nota, a prefeitura prometeu revisar protocolos de segurança para futuros eventos.