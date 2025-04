Encontrado corpo de jovem que sumiu em mergulho no Rio Caldas Depois de cinco dias de buscas, corpo de Wellington Arthur Lima foi encontrado há 1.600 metros do local do incidente Cidade Alerta Goiás|Do R7 03/04/2025 - 20h43 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h43 ) twitter

O corpo do jovem que desapareceu após mergulhar no Rio Caldas, na região de Bonfinópolis (GO), foi encontrado há 1.600 metros do local do incidente.

As buscas por Wellington Arthur Lima duraram cinco dias e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros e o uso de drones. O resgate do corpo trouxe alívio à família, apesar do luto.

Wellington era casado e deixa um filho de 2 meses.