Engavetamento entre três carros congestiona trânsito no anel viário de Aparecida (GO) A colisão provocou danos significativos aos veículos Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/06/2025 - 18h48 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h48 )

Um engavetamento envolvendo três carros resultou em congestionamento no anel viário de Aparecida de Goiânia (GO). A colisão provocou danos significativos aos veículos e a causa do acidente ainda é desconhecida, mas a proximidade entre os carros pode ter contribuído para o ocorrido.