Entregador sobe em carro para escapar de ataque de pitbull Caso aconteceu em uma praça do setor Buena Vista, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 29/05/2025 - 20h05 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h05 )

Um entregador foi atacado por cães soltos, incluindo um pitbull, em uma praça do setor Buena Vista, em Goiânia (GO). O entregador conseguiu escapar ao subir em um carro e chamar a polícia. Segundo informações, os animais moram em uma casa com portão de grade e fogem constantemente, colocando a vida dos moradores e crianças da região em risco.