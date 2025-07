Ex-companheiro que matou jovem com 54 facadas é indiciado por feminicídio A vítima, Thaís da Silva, foi morta por Christian Batista no início de julho, em Caldas Novas (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 15/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o feminicídio de Thaís da Silva, morta com 54 facadas pelo ex-companheiro Christian Batista em Caldas Novas (GO). O crime, que aconteceu no início de julho, chocou a população pela brutalidade. Christian confessou o crime e relatou que a motivação foi ciúmes. A guarda da filha de Thaís com o acusado, de 4 anos, está em disputa entre os avós.