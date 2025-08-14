Explosivos encontrados no Setor Santa Genoveva (GO) mobilizam BOPE Três granadas e dois morteiros foram detonados de forma controlada para garantir a segurança Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/08/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h26 ) twitter

Artefatos explosivos foram descobertos em uma área isolada do Setor Santa Genoveva (GO), levando à ação do grupo antibombas do BOPE. Câmeras de segurança identificaram o carro suspeito, e a polícia está na busca dos responsáveis. Três granadas e dois morteiros foram detonados de forma controlada para garantir a segurança. A investigação continua com a análise de imagens e depoimentos de testemunhas.