Fazendeiro leva facada após chamar atenção de caseiro Ao chegar à propriedade, o idoso de 69 anos encontrou cascas de mexerica e penas de galinha espalhadas, o que gerou uma discussão com o funcionário Cidade Alerta Goiás|Do R7 28/05/2025 - 19h54 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um fazendeiro de 69 anos foi atacado com uma faca após chamar a atenção do próprio caseiro em Trindade (GO). Ao chegar à propriedade, o idoso encontrou cascas de mexerica e penas de galinha espalhadas, o que gerou uma discussão. O caseiro, irritado, partiu para cima do idoso, que conseguiu se desvencilhar, mas foi ferido no braço.