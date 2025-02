Festinha com menores de idade, som alto e drogas é cancelada pela polícia Evento acontecia no setor Terra Prometida, em Aparecida (GO), e foi denunciado por moradores da região Cidade Alerta Goiás|Do R7 18/02/2025 - 13h08 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h08 ) twitter

Em Aparecida (GO), os moradores do setor Terra Prometida acionaram a polícia e denunciaram uma festa, que acontecia em uma residência, por perturbação de sossego. Ao chegar no local, a polícia, juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), encontrou adultos, menores de idade, drogas, bebidas alcoólicas e um carro de som.

O evento, que não tinha autorização para acontecer, foi encerrado e a residência foi interditada. Além disso, o veículo com as caixas de som foi apreendido e só será liberado mediante pagamento de multa.

De acordo com a SMMA, os crimes cometidos foram de perturbação de sossego e poluição sonora.