Frio deve aumentar nos próximos dias em Goiânia Segundo o SIMEG, temperaturas devem chegar a 16ºC Cidade Alerta Goiás|Do R7 29/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h04 )

Em Goiânia (GO), o frio intenso pegou os moradores de surpresa, especialmente no terminal improvisado da Praça A. O repórter Gabriel Almeida foi até o local para conversar com os passageiros sobre a frente fria. Amanhã (30), a previsão é que as temperaturas fiquem ainda mais baixas, com mínimas de 16 graus, segundo o SIMEG.