Funcionárias de loja de celulares furtam o próprio local de trabalho e vão presas Suspeitas contaram com a ajuda dos companheiros para furtar 70 celulares do estabelecimento Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/03/2025 - 13h53 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h53 )

Em Caldas Novas (GO), duas funcionárias de uma loja de celulares foram presas por furtarem o próprio local de trabalho. Para cometer o crime, as suspeitas contaram com a ajuda dos companheiros.

A Polícia Militar, após receber informações sobre um furto na loja, deu início às investigações e descobriu que o crime havia sido cometido pelas próprias funcionárias do local.

A gerente da loja e seu marido, além de outra funcionária e seu cônjuge, foram detidos. No veículo utilizado por eles durante o crime, foram encontrados 70 celulares extraídos da loja. Além disso, 700 comprimidos de ecstasy também foram apreendidos com um dos envolvidos.

Os dois casais foram presos e responderão pelo crime.