Funcionário de pet shop é flagrado agredindo cadela durante tosa Câmeras de segurança registraram o suspeito, contratado como freelancer, batendo no animal, que ficou com ferimentos graves Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/06/2025 - 19h13 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h13 )

Um funcionário de um pet shop foi flagrado agredindo uma cadela durante um serviço de tosa em Aparecida (GO). Câmeras de segurança registraram o suspeito, contratado como freelancer, batendo no animal, que ficou com ferimentos graves. Após tomar conhecimento das imagens, o pet shop tomou medidas imediatas. A polícia foi acionada e investiga o caso. O suspeito poderá pegar até 5 anos de prisão.