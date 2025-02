Goiana é assassinada por homem na Espanha Joyce Mila foi encontrada morta em um apartamento na cidade de Brenes, com um corte de faca no pescoço Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h06 ) twitter

Uma goiana de 28 anos foi brutalmente assassinada por um homem, na Espanha. Joyce Mila, que morava no país, foi encontrada morta com uma facada no pescoço; ela estava no apartamento de um espanhol de 40 anos, na cidade de Brenes. De acordo com uma amiga, Joyce teria marcado um encontro com o homem pela internet.

Foi o próprio suspeito que procurou a polícia espanhola e confessou ter cometido o crime após consumir drogas. A polícia foi até a casa dele e encontrou o corpo de Joyce. O homem foi preso e agora investigações tentam descobrir a motivação do crime.