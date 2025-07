Golpe de móveis planejados causa prejuízo de R$ 100 mil em vítimas A Operação ‘MDF’, realizada pela DECON, prendeu os suspeitos em Goiânia (GO), Aparecida (GO) e Santo André (SP) Cidade Alerta Goiás|Do R7 08/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h39 ) twitter

Criminosos enganaram vítimas prometendo móveis planejados e causaram prejuízos de até R$ 100 mil. A Operação ‘MDF’, realizada pela DECON, prendeu os suspeitos em Goiânia (GO), Aparecida (GO) e Santo André (SP). Foi decretado o sequestro de bens de meio milhão dos criminosos para ressarcir as perdas. A polícia busca mais vítimas e investiga outros envolvidos.