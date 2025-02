Homem agride esposa e vizinha, apanha delas e vai preso Confusão se iniciou por causa de uma tentativa de traição Cidade Alerta Goiás|Do R7 29/01/2025 - 14h11 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h11 ) twitter

Uma confusão entre um homem, a esposa e uma vizinha acabou em prisão. A confusão se iniciou porque o homem tentou trair a esposa com a vizinha, que achou a situação absurda e contou para a mulher do homem. A mulher, então, o mandou embora de casa e ele acabou partindo para cima das duas. Durante a briga, para se protegerem das agressões, as mulheres revidaram e bateram no indivíduo com um cabo de rodo.

A Polícia Militar foi acionada e o homem fugiu do local, mas foi capturado em seguida. Ele estava bastante machucado e, após ser encaminhado ao hospital, foi preso e levado para a central de flagrantes.